«Эмполи» вырвал победу у «Наполи», уступая со счетом 0:2 на 80-й минуте
«Эмполи» победил «Наполи», уступая со счетом 0:2 на 80-й минуте
«Эмполи» на своем поле обыграл «Наполи» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 3:2.
На 44-й минуте счет открыл форвард неаполитанцев Дрис Мертенс, а Лоренцо Инсинье на 53-й минуте увеличил преимущество гостей.
На 80-й минуте полузащитник «Эмполи» Лиам Хендерсон отыграл один гол, а затем форвард хозяев Андреа Пинамонти сделал дубль и принес своей команде победу.
«Эмполи» с 37 очками в 34 матчах занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи» занимает третью строчку с 67 очками в 34 играх.
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|32
|10
|8
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|38
|
14
|Эмполи
|33
|8
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|15
|42-60
|34
|
15
|Специя
|34
|9
|6
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|34-59
|33
|
16
|Сампдория
|34
|8
|6
|20
|41-57
|30
|
17
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|23.04
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Венеция – Аталанта
|1 : 3
|23.04
|16:00
|
Торино – Специя
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Интер – Рома
|3 : 1
|23.04
|21:45
|
Верона – Сампдория
|1 : 1
|24.04
|13:30
|
Салернитана – Фиорентина
|2 : 1
|24.04
|16:00
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|24.04
|16:00
|
Эмполи – Наполи
|- : -
|24.04
|19:00
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|24.04
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Лацио – Милан
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|25.04
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Сассуоло – Ювентус
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