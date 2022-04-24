«Эмполи» вырвал победу у «Наполи», уступая со счетом 0:2 на 80-й минуте

«Эмполи» победил «Наполи», уступая со счетом 0:2 на 80-й минуте

«Эмполи» на своем поле обыграл «Наполи» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 3:2.

На 44-й минуте счет открыл форвард неаполитанцев Дрис Мертенс, а Лоренцо Инсинье на 53-й минуте увеличил преимущество гостей.

На 80-й минуте полузащитник «Эмполи» Лиам Хендерсон отыграл один гол, а затем форвард хозяев Андреа Пинамонти сделал дубль и принес своей команде победу.

«Эмполи» с 37 очками в 34 матчах занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи» занимает третью строчку с 67 очками в 34 играх.