«Милан» на выезде одержал победу над «Эмполи»

«Милан» на выезде победил «Эмполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У гостей голами отметились Рафаэл Леау и Сантьяго Хименес. Две результативные передачи на свой счет записал Кристиан Пулишич.

Во втором тайме было два удаления. На 55-й минуте защитник «Милана» Фикайо Томори получил вторую желтую карточку за подножку и оставил свою команду в меньшинстве. Через 10 минут судья показал красную карточку игроку «Эмполи» Луке Марьянуччи за неспортивное поведение.

«Милан» с 38 очками занимает 7-е место в турнирной таблице серии А. У «Эмполи» 21 балл и 17-я строчка.