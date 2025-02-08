«Эмполи» и «Милан» встретятся в 24-м туре серии А в субботу, 8 февраля. Начало игры на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия) — в 20.00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайту matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 19.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Эмполи» — «Милан» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур.

08 февраля 2025, 20:00. Карло Кастеллани (Эмполи)

В чемпионате Италии-2024/25 «Эмполи» после 23 тура набрал 21 очко и занимал 16-е место в чемпионате. «Милан» с 35 очками расположился на восьмом месте в турнирной таблице.