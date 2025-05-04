«Лацио» в гостях обыграл «Эмполи» в серии А

«Лацио» на выезде обыграл «Эмполи» в матче 35-го тура серии А — 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий гостей Булайе Диа на 1-й минуте.

«Лацио» набрал 63 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице серии А. «Эмполи» с 26 очками — на 19-й строчке.