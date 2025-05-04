«Эмполи» и «Лацио» сыграют в 35-м туре чемпионата Италии в воскресенье, 4 мая. Матч пройдет на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия) и начнется в 13.30 по московскому времени.

Трансляции встречи в прямом эфире пройдет на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Эфир стартует в 13.25 мск, за пять минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями игры «Эмполи» — «Лацио» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.

04 мая, 13:30. Carlo Castellani (Эмполи)

«Эмполи» в чемпионате Италии-2024/25 набрал 25 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице, предыдущим соперником «синих» была «Фиорентина» (2:1). У «Лацио» — 60 очков и седьмая строчка, 28 апреля «орлы» сыграли вничью с «Пармой» (2:2).