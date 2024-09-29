«Эмполи» и «Фиорентина» сыграли вничью в серии А

«Фиорентина» в гостях сыграла вничью с «Эмполи» в матче 6-го тура итальянской серии А — 0:0.

«Фиорентина» (7 очков) поднялась на 11-е место в серии А. «Эмполи» (10) идет шестым в турнирной таблице чемпионата Италии.