Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:13

«Эмполи» и «Фиорентина» сыграли вничью в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Фиорентина» в гостях сыграла вничью с «Эмполи» в матче 6-го тура итальянской серии А — 0:0.

«Фиорентина» (7 очков) поднялась на 11-е место в серии А. «Эмполи» (10) идет шестым в турнирной таблице чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 6-й тур
29 сент, 19:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
0:0
Фиорентина
Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Фиорентина
ФК Эмполи
Читайте также
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
Михаил Ефремов планировал уехать в зону СВО и служить танкистом
На южные регионы России обрушилась пыльная буря
Догонялки с пятью шайбами и шедевр Голдобина в овертайме. Что произошло в матче КХЛ «Спартак» - ЦСКА
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Российским лыжникам, биатлонистам и конькобежцам продлили отстранение от международных соревнований еще на год
Популярное видео
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 6 3 3 0 9-0 12
2
 Милан 6 3 2 1 14-7 11
3
 Торино 6 3 2 1 10-8 11
4
 Интер 6 3 2 1 13-7 11
5
 Удинезе 6 3 1 2 9-10 10
6
 Наполи 5 3 1 1 9-4 10
7
 Эмполи 6 2 4 0 5-2 10
8
 Лацио 6 3 1 2 12-10 10
9
 Рома 6 2 3 1 7-4 9
10
 Комо 6 2 2 2 9-11 8
11
 Аталанта 6 2 1 3 11-12 7
12
 Болонья 6 1 4 1 7-9 7
13
 Фиорентина 6 1 4 1 7-7 7
14
 Верона 6 2 0 4 10-11 6
15
 Парма 5 1 2 2 8-9 5
16
 Лечче 6 1 2 3 3-11 5
17
 Дженоа 6 1 2 3 4-10 5
18
 Венеция 6 1 1 4 4-10 4
19
 Монца 5 0 3 2 4-6 3
20
 Кальяри 5 0 2 3 1-8 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.09 21:45
Милан – Лечче
 3 : 0
28.09 16:00
Удинезе – Интер
 2 : 3
28.09 19:00
Дженоа – Ювентус
 0 : 3
28.09 21:45
Болонья – Аталанта
 1 : 1
29.09 13:30
Торино – Лацио
 2 : 3
29.09 16:00
Рома – Венеция
 2 : 1
29.09 16:00
Комо – Верона
 3 : 2
29.09 19:00
Эмполи – Фиорентина
 0 : 0
29.09 21:45
Наполи – Монца
 - : -
30.09 21:45
Парма – Кальяри
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Патрик Кутроне

Патрик Кутроне

Комо

 4
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 4
Давид Нерес

Давид Нерес

Наполи

 3
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

 3
И К Ж
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 5 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 5 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости