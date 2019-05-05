В матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 5 мая, "Эмполи" принимает "Фиорентину".

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Следить за матчем "Эмполи" – "Фиорентина" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 13.30 (время московское).

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей