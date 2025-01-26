«Эмполи» сыграл вничью с «Болоньей»

«Эмполи» в матче 22-го тура чемпионата Италии дома сыграл вничью с «Болоньей» со счетом 1:1.

На гол Лоренцо Коломбо гости ответили точным ударом Бенжамина Домингеса.

После этого матча «Эмполи» с 21 очком занимает 14-е место в турнирной таблице, «Болонья» с 34 очками — на шестой строчке.