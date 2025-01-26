«Эмполи» сыграл вничью с «Болоньей»
«Эмполи» в матче 22-го тура чемпионата Италии дома сыграл вничью с «Болоньей» со счетом 1:1.
На гол Лоренцо Коломбо гости ответили точным ударом Бенжамина Домингеса.
После этого матча «Эмполи» с 21 очком занимает 14-е место в турнирной таблице, «Болонья» с 34 очками — на шестой строчке.
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|
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|22
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|3
|37-15
|53
|
2
|Интер
|20
|14
|5
|1
|51-18
|47
|
3
|Аталанта
|22
|14
|4
|4
|48-25
|46
|
4
|Лацио
|21
|12
|3
|6
|37-28
|39
|
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|22
|8
|13
|1
|35-19
|37
|
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|10
|3
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|
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|33
|
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|8
|7
|5
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|31
|
9
|Рома
|21
|7
|6
|8
|31-27
|27
|
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|22
|6
|8
|8
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|
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|7
|5
|9
|24-32
|26
|
12
|Дженоа
|21
|5
|8
|8
|18-30
|23
|
13
|Комо
|22
|5
|7
|10
|27-36
|22
|
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|Эмполи
|22
|4
|9
|9
|21-29
|21
|
15
|Кальяри
|22
|5
|6
|11
|23-36
|21
|
16
|Парма
|21
|4
|8
|9
|26-36
|20
|
17
|Лечче
|21
|5
|5
|11
|15-36
|20
|
18
|Верона
|21
|6
|1
|14
|24-47
|19
|
19
|Венеция
|21
|3
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38 тур
|24.01
|22:45
|
Торино – Кальяри
|2 : 0
|25.01
|17:00
|
Комо – Аталанта
|1 : 2
|25.01
|20:00
|
Наполи – Ювентус
|2 : 1
|25.01
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|1 : 1
|26.01
|14:30
|
Милан – Парма
|- : -
|26.01
|17:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|26.01
|20:00
|
Лечче – Интер
|- : -
|26.01
|22:45
|
Лацио – Фиорентина
|- : -
|27.01
|20:30
|
Венеция – Верона
|- : -
|27.01
|22:45
|
Дженоа – Монца
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|16
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|13
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|12
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
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|
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Николо Барелла
Интер
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
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Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
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Фредерик Гильбер
Лечче
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|2
|2
|
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Томмазо Побега
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|1
|3
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