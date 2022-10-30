«Аталанта» победила «Эмполи» и вышла на второе место в серии А

«Аталанта» в гостях обыграла «Эмполи» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Голы забивали Ханс Хатебур и Адемола Лукман. В конце первого тайма Тен Копмейнерс не реализовал пенальти.

«Аталанта» набрала 27 очков и вышла на второе место в серии А. У «Эмполи» 11 очков и 12-я строчка.