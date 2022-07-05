«Эмполи» арендовал полузащитника «Кальяри» с опцией выкупа
«Эмполи» арендовал полузащитника «Кальяри» Рэзвана Марина, сообщает сайт клуба. Договор рассчитан на один год.
Также в соглашение прописана опция выкупа трансфера игрока следующим летом за 7 миллионов евро.
Марин выступает за «Кальяри» с 2020 года. Сначала клуба арендовал, а потом выкупил его у «Аякса».
Контракт 26-летнего хавбека с «Кальяри» рассчитан до 2024 года.
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|13.08
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Милан – Удинезе
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
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|15.08
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Верона – Наполи
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