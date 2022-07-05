«Эмполи» арендовал полузащитника «Кальяри» с опцией выкупа

«Эмполи» арендовал полузащитника «Кальяри» Рэзвана Марина, сообщает сайт клуба. Договор рассчитан на один год.

Также в соглашение прописана опция выкупа трансфера игрока следующим летом за 7 миллионов евро.

Марин выступает за «Кальяри» с 2020 года. Сначала клуба арендовал, а потом выкупил его у «Аякса».

Контракт 26-летнего хавбека с «Кальяри» рассчитан до 2024 года.