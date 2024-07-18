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«Эмполи» арендовал Эспозито у «Интера»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Себастьяно Эспозито перешел в «Эмполи» на правах аренды.

Также у клуба будет возможность выкупить права на 22-летнего итальянца следующим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эспозито играл на правах аренды за «Сампдорию». В 23 матчах он забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Эмполи
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