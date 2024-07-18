«Эмполи» арендовал Эспозито у «Интера»

Нападающий «Интера» Себастьяно Эспозито перешел в «Эмполи» на правах аренды.

Также у клуба будет возможность выкупить права на 22-летнего итальянца следующим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эспозито играл на правах аренды за «Сампдорию». В 23 матчах он забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.