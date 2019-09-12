Эмилиано Ригони: «Хочу забить гол в ворота «Наполи»

Нападающий «Сампдории» Эмилиано Ригони рассказал о своих целях на текущий сезон.

— Моя цель здесь — забить много голов, и начать я хочу с гола в ворота «Наполи» — приводит слова аргентинца ANSA. — Я счастлив, что мне предстоит дебютировать в матче с топ-клубом. Будем надеяться, что сила соперника не помешает нам воскреснуть после провального старта сезона. Нам нужно быть агрессивными и не оставлять неаполитанцам пространства сзади.

В прошедшем сезоне Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за «Аталанту», где провел 13 матчей и забил три гола. В «Сампдорию» аргентинец перешел из «Зенита» на правах аренды минувшим летом.