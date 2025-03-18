Эмерсон летом может покинуть «Милан»

Защитник «Милана» Эмерсон Роял может покинуть итальянский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, миланцы готовы отпустить 26-летнего бразильца в другой клуб этим летом.

В текущем сезоне Эмерсон провел 26 матчей и заработал 6 желтых карточек. Контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2028 года.