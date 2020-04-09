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Эмери может возглавить «Милан»

21:42
Унаи Эмери. Фото AFP
Унаи Эмери. Фото AFP
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Новым главным тренером «Милана» может стать Унаи Эмери, сообщает Sky Sport Italia. Сейчас команду возглавляет Стефано Пиоли.

Сообщается, что будущее Пиоли в «Милане» под вопросом. Среди других кандидатов на его место называли Лучано Спаллетти, Ральфа Рангника и Андрея Шевченко. Была информация, что переговоры с Рангником завершились безрезультатно, а Шевченко, очевидно, останется в сборной Украины как минимум до чемпионата Европы.

По данным источника, «Милан» уже интересовался Эмери в 2016 году. 48-летний испанский специалист ранее тренировал «Лорку Депортиво», «Альмерию», «Валенсию», «Спартак», «Севилью», «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».

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