Эмери может возглавить "Милан"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери может в следующем сезоне возглавить "Милан", сообщает La Gazzetta dello Sport. Специалиста может пригласить новый исполнительный директор клуба Иван Газидис, ранее устроивший его на работу в "Арсенал".

Сейчас "Милан" возглавляет Дженнаро Гаттузо, но спортивный директор клуба Леонарду ищет другую кандидатуру. Среди других претендентов называются Антонио Конте, Маурицио Сарри, Маурисио Покеттино и бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, которого прошлым летом и сменил Эмери.