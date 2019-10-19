Elliott Management не собирается продавать «Милан»

Американская компания Elliott Management опровергла слухи о том, что планирует продать «Милан» из-за неудовлетворительных экономических показателей клуба и рекордных убытков. Представитель компании заявил, что продажи «Милана» в планах нет, сообщает Football Italia.

Более того, именно Elliott Management стояла за тем, чтобы вместе с «Интером» построить новый стадион. Это якобы говорит о намерении компании сохранить «Милан» надолго и заняться его экономическим реформированием. Клуб достался Elliott Management летом 2018 года вследствие банкротства его предыдущего владельца, который задолжал компании более 300 миллионов евро.