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Элдор Шомуродов: «Узнал об интересе «Дженоа» неделю назад, до сих пор не верится, что я здесь»

17:54
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Экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, который перешел в итальянский «Дженоа», в разговоре с «СЭ» рассказал, когда узнал об интересе клуба из Генуи.

— Когда вы впервые узнали о том, что «Дженоа» хочет приобрести вас?

— Наверное, только неделю назад. Все случилось очень стремительно. До сих пор не верится, что я здесь.

— А кто вам рассказал о предложении итальянского клуба?

— Первым мне сказал мой агент. (Эльдор является клиентом компании ProSport Management Германа Ткаченко) (Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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