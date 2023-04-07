Эль Шаарави ведет переговоры с «Ромой» о новом контракте

Нападающий «Ромы» Стефан Эль Шаарави может продлить контракт с римлянами. Руководство ведет переговоры с 30-летним футболистом.

По информации журналиста Николо Скиры, новое соглашение может быть рассчитано до лета 2025 года.

В этом сезоне Эль Шаарави участвовал в 31 матче, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Действующий контракт истекает 30 июня 2023 года.