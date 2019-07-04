Эль-Шаарави, ранее отказавшийся переезжать в Китай, пересмотрел решение

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави может продолжить карьеру в Китае. Ранее он отказался от предложения "Шанхай Шеньхуа", но пересмотрел свое решение. По информации Sky Sport Italia, 26-летнему игроку предлагают трехлетний контракт, по которому будет получать 15 миллионов евро в год. Сумма трансфера составит 20 миллионов.

В сезоне 2018/19 Стефан Эль-Шаарави провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2020 года. Ранее стороны не смогли продлить соглашение из-за размера зарплаты и бонуса.

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