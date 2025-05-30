Эль-Шаарави подпишет новый контракт с «Ромой»
Нападающий Стефан Эль-Шаарави останется в «Роме» — он продлит соглашение с клубом, сообщил Николо Скира в социальных сетях.
По информации источника, стороны выполнили все условия для продления сотрудничества. Новый контракт игрока с «Ромой» будет действовать до лета 2026 года.
Эль-Шаарави играл за «Рому» с 2016 по 2019 год, а затем вернулся в команду в 2021-м. В прошедшем сезоне он забил 3 гола и отдал 6 голевых передач в 41 матче. На взрослом уровне футболист побеждал в Кубке Китая и Лиге конференций УЕФА. С 2012 года Эль-Шаарави выступает за сборную Италии.
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12
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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|0-0
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17
|Лечче
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18
|Венеция
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19
|Фрозиноне
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|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
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|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
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|Интер – Монца
|- : -
|23.08
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|Парма – Кальяри
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|00:00
|Торино – Милан
|- : -
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