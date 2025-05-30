Эль-Шаарави подпишет новый контракт с «Ромой»

Нападающий Стефан Эль-Шаарави останется в «Роме» — он продлит соглашение с клубом, сообщил Николо Скира в социальных сетях.

По информации источника, стороны выполнили все условия для продления сотрудничества. Новый контракт игрока с «Ромой» будет действовать до лета 2026 года.

Эль-Шаарави играл за «Рому» с 2016 по 2019 год, а затем вернулся в команду в 2021-м. В прошедшем сезоне он забил 3 гола и отдал 6 голевых передач в 41 матче. На взрослом уровне футболист побеждал в Кубке Китая и Лиге конференций УЕФА. С 2012 года Эль-Шаарави выступает за сборную Италии.