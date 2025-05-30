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30 мая 2025, 00:25

Эль-Шаарави подпишет новый контракт с «Ромой»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Нападающий Стефан Эль-Шаарави останется в «Роме» — он продлит соглашение с клубом, сообщил Николо Скира в социальных сетях.

По информации источника, стороны выполнили все условия для продления сотрудничества. Новый контракт игрока с «Ромой» будет действовать до лета 2026 года.

Эль-Шаарави играл за «Рому» с 2016 по 2019 год, а затем вернулся в команду в 2021-м. В прошедшем сезоне он забил 3 гола и отдал 6 голевых передач в 41 матче. На взрослом уровне футболист побеждал в Кубке Китая и Лиге конференций УЕФА. С 2012 года Эль-Шаарави выступает за сборную Италии.

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Стефан Эль-Шаарави
ФК Рома
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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 00:00 Рома – Фиорентина - : -
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