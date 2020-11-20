Эль-Шаарави надеется вернуться в европейский клуб зимой

Нападающий Стефан Эль-Шаарави, у которого заканчивается контракт с «Шанхай Шэньхуа», рассчитывает вернуться в один из клубов Европы. Игрок продолжает самостоятельно тренироваться в Риме.

«Я провел более двух месяцев в Риме, тренируясь без команды из-за пандемии, так как не смог вернуться в Китай. Мне посчастливилось работать с двумя особенными людьми, такими как Клаудио Донателли и Марко Феррелли, которым я очень благодарен за то, что они позволили мне поддерживать физическую форму. Умение ждать — не означает останавливаться! Мы никогда этого не делали. Так будет до января, странная ситуация, с которой я никогда раньше не сталкивался, но она еще больше убеждает меня в том, что цели нужно ставить день за днем. Благодаря постоянным усилиям и целеустремленности я смог достичь своих целей и получать удовольствие от тех вечеров, которые делают жизнь и футбол стоящими, несмотря на все трудности», — написал Эль-Шаарави в Instagram.