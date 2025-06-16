Экс-защитника «Динамо» Сазонова ждут на сборе «Торино»

Как стало известно «СЭ», 23-летний грузинский защитник Саба Сазонов, выступавший в РПЛ за «Динамо», начнет летние сборы в составе «Торино» .

В прошлом сезоне Сазонов был отдан в аренду с правом выкупа в «Эмполи», где еще в сентябре получил разрыв связок правого колена, из-за чего пропустил весь чемпионат.

Гранатовые вернули футболиста из аренды, а дальнейшее решение о его судьбе клуб примет с учетом мнения нового главного тренера Марко Барони.

«Торино», которое уволило экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли, выходит из отпуска 8 июля и проведет несколько дней в Турине. С 14 по 26 июля «быки» проведут сбор в горах, где и ждут Сазонова.

Сейчас игрок принимает участие в молодежном чемпионате Европы: в группе Грузия победила Польшу (2:1) и уступила Франции (2:3). Сазонов выходил в стартовом составе в обеих встречах, при этом французам забил гол.