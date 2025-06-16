Экс-защитника «Динамо» Сазонова ждут на сборе «Торино»
Как стало известно «СЭ», 23-летний грузинский защитник Саба Сазонов, выступавший в РПЛ за «Динамо», начнет летние сборы в составе «Торино» .
В прошлом сезоне Сазонов был отдан в аренду с правом выкупа в «Эмполи», где еще в сентябре получил разрыв связок правого колена, из-за чего пропустил весь чемпионат.
Гранатовые вернули футболиста из аренды, а дальнейшее решение о его судьбе клуб примет с учетом мнения нового главного тренера Марко Барони.
«Торино», которое уволило экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли, выходит из отпуска 8 июля и проведет несколько дней в Турине. С 14 по 26 июля «быки» проведут сбор в горах, где и ждут Сазонова.
Сейчас игрок принимает участие в молодежном чемпионате Европы: в группе Грузия победила Польшу (2:1) и уступила Франции (2:3). Сазонов выходил в стартовом составе в обеих встречах, при этом французам забил гол.
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|И
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|+/-
|О
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1
|Интер
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|0-0
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2
|Наполи
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -