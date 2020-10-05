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Экс-защитник «Зенита» Осорио перейдет в «Парму»

11:15
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Защитник «Порту» Йордан Осорио продолжит карьеру в «Парме». Стороны согласовали условия сделки, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

В прошедшем сезоне 26-летний венесуэлец выступал на правах аренды за «Зенита». Российская команда, по условиям договора, могла выкупить игрока за 7 миллионов евро. Однако стороны не смогли договориться об уменьши суммы трансфера.

В минувшем сезоне Осорио принял участие в семи матчах РПЛ, четырех матчах Кубка России и пяти матчах Лиги чемпионов.

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