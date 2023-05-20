Кришито объявил о завершении карьеры
Защитник «Дженоа» Доменико Кришито объявил о завершении профессиональной карьеры.
В последнем матче сезоне серии Б против «Бари» (4:3) 36-летний итальянец вышел на 90+3-й минуте при счете 3:3 и реализовал пенальти, который принес победу генуэзскому клубу.
«Дорогой футбол, все возвращается. Я знал, что этот момент наступил и с ним рано или поздно придется столкнуться каждому профессиональному игроку. Дорогой футбол, мне нужно сказать так много всего, но я постараюсь быть короче.
Спасибо всем людям, которые были рядом со мной на этом долгом и захватывающем пути. Спасибо моей семье, жене, моим детям, которым я передал страсть к Генуе. Спасибо Генуе. На этом пути мы прощались и сходились 5 раз и каждый раз это было как впервые. Каждый раз, когда я надевал футболку клуба я отдавал всего себя. Возвращение в серию А, безусловно, лучший способ попрощаться.
Спасибо всем товарищам по команде, президентам, тренерам и людям, которые были за кулисами. Спасибо болельщикам «Дженоа» — вы прекрасная душа футбола. Вы приветствовали меня, когда я был ребенком, вы заставляли меня расти. Из России и Канады, во все периоды моей игры в «Дженоа», я смотрел матчи клуба, несмотря на часовые пояса.
Я перестаю играть, но я не уйду из мира футбола, потому что футбол для меня — это жизнь. Дорогой футбол, все возвращается. Воспоминания тоже. Их будет достаточно, чтобы я осознал, как мне повезло, что я провел эту часть жизни, надевая самые красивые цвета в мире. Красный и синий. Красный, как страсть болельщиков, синий, как морские волны. Дорогой футбол, я люблю тебя. Дорогая «Дженоа», я люблю тебя», — приводит слова Кришито Sky Sport Italia.
36-летний итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год. За питерцев он сыграл 224 матча, забил 20 голов и отдал 29 результативных передач. В составе «Дженоа» на его счету 291 матч, 31 гол и 13 передач. За карьеру Кришито успел поиграть в «Ювентусе» и «Торонто».
В составе сборной Италии футболист сыграл 26 игр и отметился 3 передачами.
В этом сезоне Кришито провел 17 матчей и забил 1 гол. «Дженоа» финишировал на втором месте в серии Б и пробился в высший дивизион чемпионата Италии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|35
|26
|5
|4
|70-25
|83
|
2
|Ювентус
|35
|21
|6
|8
|54-28
|69
|
3
|Интер
|35
|21
|3
|11
|66-37
|66
|
4
|Лацио
|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|
5
|Милан
|35
|17
|10
|8
|55-41
|61
|
6
|Рома
|35
|17
|8
|10
|45-33
|59
|
7
|Аталанта
|35
|17
|7
|11
|56-42
|58
|
8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|
9
|Торино
|35
|13
|10
|12
|37-39
|49
|
10
|Фиорентина
|35
|13
|10
|12
|47-40
|49
|
11
|Болонья
|35
|12
|11
|12
|43-44
|47
|
12
|Удинезе
|35
|11
|13
|11
|45-43
|46
|
13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|
14
|Эмполи
|35
|9
|12
|14
|32-45
|39
|
15
|Салернитана
|35
|8
|14
|13
|43-56
|38
|
16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|
17
|Специя
|35
|6
|12
|17
|30-56
|30
|
18
|Верона
|35
|7
|9
|19
|28-52
|30
|
19
|Кремонезе
|35
|4
|12
|19
|31-61
|24
|
20
|Сампдория
|35
|3
|9
|23
|21-62
|18
|19.05
|21:45
|
Сассуоло – Монца
|1 : 2
|20.05
|16:00
|
Кремонезе – Болонья
|- : -
|20.05
|19:00
|
Аталанта – Верона
|- : -
|20.05
|21:45
|
Милан – Сампдория
|- : -
|21.05
|13:30
|
Лечче – Специя
|- : -
|21.05
|16:00
|
Торино – Фиорентина
|- : -
|21.05
|19:00
|
Наполи – Интер
|- : -
|21.05
|21:45
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|22.05
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|22.05
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|22
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|21
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|33
|1
|2