Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:45

Экс-защитник сборной Италии Кальдара завершил карьеру в 31 год

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший защитник сборной Италии Маттиа Кальдара объявил о завершении карьеры.

Последним клубом 31-летнего итальянца была «Модена», которую он покинул летом 2025 года.

«Дорогой футбол, я приветствую тебя. Я решил остановиться. Решить это было нелегко. Даже написать эти слова: «Дорогой футбол, я приветствую тебя». Продолжаю их перечитывать. Может быть, это способ принять это.

Сейчас я нашел спокойствие, но мне потребовалось время, чтобы принять это решение. Все началось в июле после посещения врача. Он сказал: «Маттиа, у тебя больше нет хряща в голеностопе. Если ты продолжишь, через несколько лет нам придется поставить тебе протез». Мое тело предало меня. На этот раз, пожалуй, окончательно.

Пришло время сказать «Хватит». Достаточно футбола, а, прежде всего, страданий и пустоты, которые сопровождали меня все эти годы. Годы, когда я прятался от себя. Я снова беру жизнь в свои руки. Догоняю то, что потерял. Иногда заблудиться полезно. Это помогает найти себя в другой перспективе. Я пообещал себе, что буду ценить каждый момент, что у меня есть. Жизнь может измениться за секунду. Я хочу быть благодарным, и не могу не поблагодарить футбол, хотя он делал мне больно.

Привет, футбол, я готов попрощаться. Я сделал это. Я чувствую себя легче. Я наконец чувствую себя свободным», — приводит слова из прощального письма Кальдары журналист Джанлука Ди Марцио.

С 2018 по 2024 годы Кальдара принадлежал «Милану». За это время он сыграл всего три матча за команду из-за повреждений. Также защитник выступал в «Аталанте», «Чезене», «Ювентусе», «Венеции» и «Специи». На его счету два матча в составе сборной Италии.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Маттиа Кальдара
Футбол
Читайте также
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • !100% Инсайды>

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    15.11.2025

    • Маротта: «Меня удивляет удивление людей тому, насколько хорош Киву»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Интер 11 8 0 3 26-12 24
    2
    		 Рома 11 8 0 3 12-5 24
    3
    		 Милан 11 6 4 1 17-9 22
    4
    		 Наполи 11 7 1 3 16-10 22
    5
    		 Болонья 11 6 3 2 18-8 21
    6
    		 Ювентус 11 5 4 2 14-10 19
    7
    		 Комо 11 4 6 1 12-6 18
    8
    		 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
    9
    		 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
    10
    		 Удинезе 11 4 3 4 12-17 15
    11
    		 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
    12
    		 Торино 11 3 5 3 10-16 14
    13
    		 Аталанта 11 2 7 2 13-11 13
    14
    		 Кальяри 11 2 4 5 9-14 10
    15
    		 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
    16
    		 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
    17
    		 Парма 11 1 5 5 7-14 8
    18
    		 Дженоа 11 1 4 6 8-16 7
    19
    		 Верона 11 0 6 5 6-16 6
    20
    		 Фиорентина 11 0 5 6 9-18 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 17:00 Кальяри – Дженоа - : -
    22.11 17:00 Удинезе – Болонья - : -
    22.11 20:00 Фиорентина – Ювентус - : -
    22.11 22:45 Наполи – Аталанта - : -
    23.11 14:30 Верона – Парма - : -
    23.11 17:00 Кремонезе – Рома - : -
    23.11 20:00 Лацио – Лечче - : -
    23.11 22:45 Интер – Милан - : -
    24.11 20:30 Торино – Комо - : -
    24.11 22:45 Сассуоло – Пиза - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Хакан Чалханоглу
    Хакан Чалханоглу

    Интер

    		 5
    Риккардо Орсолини
    Риккардо Орсолини

    Болонья

    		 5
    Кристиан Пулишич
    Кристиан Пулишич

    Милан

    		 4
    П
    Эмиль Хольм
    Эмиль Хольм

    Болонья

    		 4
    Яри Вандепутте
    Яри Вандепутте

    Кремонезе

    		 4
    Федерико Димарко
    Федерико Димарко

    Интер

    		 4
    И К Ж
    Хакобо Рамон
    Хакобо Рамон

    Комо

    		 9 1 2
    Реда Белаян
    Реда Белаян

    Лацио

    		 4 1 1
    Первис Эступиньян
    Первис Эступиньян

    Милан

    		 6 1 1
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости