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Экс-защитник «Интера» рассказал, как из-за коронавируса потерял друзей

07:40
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Бывший игрок «Интера» Риккардо Ферри рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в Италии. Страна является одним из эпицентров болезни.

- Я потерял некоторых друзей, а другие в настоящее время находятся в больнице, — приводит слова Ферри Football Italia. — Одного моего друга госпитализировали, ему 50 лет, потому что у него был кашель, симптомы гриппа, проблемы с легкими. Он только что потерял отца, из-за коронавируса, и у него тоже положительный тест.

Сегодня он чувствует себя намного лучше, но все еще находится под наблюдением в больнице в Павии. Хочу поблагодарить врачей, медсестер и спасателей, которые работали днем и ночью. Судя по информации, которую мне удалось получить, ситуация все еще остается напряженной, поскольку в больнице в Лоди закончились кровати.

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