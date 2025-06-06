Экс-защитник «Интера» Киву может стать новым тренером команды

«Интер» ведет переговоры с главным тренером «Пармы» Кристианом Киву, сообщил в соцсети X журналист Фабрицио Романо. Миланский клуб ищет замену Симоне Индзаги, который перешел в «Аль-Хиляль».

44-летний румын с февраля тренирует «Парму». Под его руководством команда одержала 3 победы и 7 раз сыграла вничью в 13 матчах серии А.

Киву с 2007 по 2014 год выступал за «Интер». Он сыграл 169 матчей за команду, забил 3 гола и сделал 8 голевых передач. С 2018 по 2025 год он тренировал молодежные команды «нерадзурри».