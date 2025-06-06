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6 июня 2025, 04:43

Экс-защитник «Интера» Киву может стать новым тренером команды

Евгений Козинов
Корреспондент
Кристиан Киву.
Фото Reuters

«Интер» ведет переговоры с главным тренером «Пармы» Кристианом Киву, сообщил в соцсети X журналист Фабрицио Романо. Миланский клуб ищет замену Симоне Индзаги, который перешел в «Аль-Хиляль».

44-летний румын с февраля тренирует «Парму». Под его руководством команда одержала 3 победы и 7 раз сыграла вничью в 13 матчах серии А.

Киву с 2007 по 2014 год выступал за «Интер». Он сыграл 169 матчей за команду, забил 3 гола и сделал 8 голевых передач. С 2018 по 2025 год он тренировал молодежные команды «нерадзурри».

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Парма
Кристиан Киву
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
24.08 19:30 Болонья – Лацио - : -
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