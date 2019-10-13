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Экс-владелец «Милана» Берлускони посоветовал Газидису запереться в туалете

23:41
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Экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони отреагировал на слова нынешнего исполнительного директора Ивана Газидиса о том, что если бы не приход Elliott Management, «россонери» обанкротились бы и оказались в Серии D.

— Газидису не стоило говорить так. А если совсем невтерпеж, ему стоило пойти в туалет, закрыть за собой дверь и сказать эту чушь там, — цитирует Берлускони Gazzetta dello Sport. — Что нужно «Милану» для возвращения былого величия? Все очень просто: нужно вернуть Сильвио Берлускони. Моя «Монца» обыграла бы сегодняшний «Милан» со счетом 3:0.

Сейчас Берлускони владеет клубом серии С «Монцей», который лидирует в своем дивизионе. «Милан» же занимает 13-е место в серии А.

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