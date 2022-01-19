Экс-тренер «Торино» Джампаоло возглавил «Сампдорию»

Бывший главный тренер «Торино» Марко Джампаоло возглавил «Сампдорию», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт итальянского специалиста рассчитан до 2024 года. Он уже тренировал «Сампдорию» с 2016 по 2019 год.

17 января клуб объявил об отставке главного тренера Роберто Д'Аверсы. Он занимал эту должность с июля 2021 года.

«Сампдория» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 очков в 22 матчах.