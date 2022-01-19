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Сегодня, 16:13

Экс-тренер «Торино» Джампаоло возглавил «Сампдорию»

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший главный тренер «Торино» Марко Джампаоло возглавил «Сампдорию», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт итальянского специалиста рассчитан до 2024 года. Он уже тренировал «Сампдорию» с 2016 по 2019 год.

17 января клуб объявил об отставке главного тренера Роберто Д'Аверсы. Он занимал эту должность с июля 2021 года.

«Сампдория» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 очков в 22 матчах.

Футбол
ФК Сампдория
Марко Джампаоло
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3
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7
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8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
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 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
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 Дженоа 22 1 9 12 20-45 12
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 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 19 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 19 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 14 1 7
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