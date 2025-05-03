Экс-тренер «Спартака» Ваноли успешно прошел обследование после потери сознания на матче «Торино»
Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья главного тренера «Торино» Паоло Ваноли.
«У Ваноли повысилось давление. Через некоторое время он встал и довел игру до конца. После матча Паоло прошел медицинское обследование, с ним все в порядке», — сказал Джулини «СЭ».
Ваноли потерял сознание во время матча 35-го тура серии А между «Торино» и «Венецией» (1:1). Инцидент произошел после того, как судья назначил пенальти в пользу хозяев поля — его пошел исполнять полузащитник Никола Влашич. В момент, когда Ваноли советовался с защитником Гильермо Марипаном, тренер неожиданно упал. Персонал «Торино» помог итальянцу подняться.
Новости