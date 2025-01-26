Экс-тренер «Спартака» Каррера может вновь возглавить «Асколи»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Асколи», сообщает инсайдер Николо Скира.

60-летний итальянец уже возглавлял «Асколи» с марта по сентябрь 2024 года.

После 24 матчей «Асколи» с 27 очками занимает 13-е место в группе B серии C — третьего по силе итальянского дивизиона.

С 2016 по 2018 годы Каррера тренировал московский «Спартак». Под его руководством команда стала чемпионом России и выиграла Суперкубок страны.