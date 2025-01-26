Экс-тренер «Спартака» Каррера может вновь возглавить «Асколи»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Асколи», сообщает инсайдер Николо Скира.
60-летний итальянец уже возглавлял «Асколи» с марта по сентябрь 2024 года.
После 24 матчей «Асколи» с 27 очками занимает 13-е место в группе B серии C — третьего по силе итальянского дивизиона.
С 2016 по 2018 годы Каррера тренировал московский «Спартак». Под его руководством команда стала чемпионом России и выиграла Суперкубок страны.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|22
|17
|2
|3
|37-15
|53
|
2
|Интер
|20
|14
|5
|1
|51-18
|47
|
3
|Аталанта
|22
|14
|4
|4
|48-25
|46
|
4
|Лацио
|21
|12
|3
|6
|37-28
|39
|
5
|Ювентус
|22
|8
|13
|1
|35-19
|37
|
6
|Милан
|21
|9
|7
|5
|32-23
|34
|
7
|Болонья
|21
|8
|10
|3
|33-27
|34
|
8
|Фиорентина
|20
|9
|6
|5
|33-21
|33
|
9
|Рома
|21
|7
|6
|8
|31-27
|27
|
10
|Торино
|22
|6
|8
|8
|23-26
|26
|
11
|Удинезе
|21
|7
|5
|9
|24-32
|26
|
12
|Дженоа
|21
|5
|8
|8
|18-30
|23
|
13
|Комо
|22
|5
|7
|10
|27-36
|22
|
14
|Эмполи
|22
|4
|9
|9
|21-29
|21
|
15
|Кальяри
|22
|5
|6
|11
|23-36
|21
|
16
|Парма
|22
|4
|8
|10
|28-39
|20
|
17
|Лечче
|21
|5
|5
|11
|15-36
|20
|
18
|Верона
|21
|6
|1
|14
|24-47
|19
|
19
|Венеция
|21
|3
|6
|12
|19-34
|15
|
20
|Монца
|21
|2
|7
|12
|20-31
|13
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.01
|22:45
|
Торино – Кальяри
|2 : 0
|25.01
|17:00
|
Комо – Аталанта
|1 : 2
|25.01
|20:00
|
Наполи – Ювентус
|2 : 1
|25.01
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|1 : 1
|26.01
|14:30
|
Милан – Парма
|3 : 2
|26.01
|17:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|26.01
|20:00
|
Лечче – Интер
|- : -
|26.01
|22:45
|
Лацио – Фиорентина
|- : -
|27.01
|20:30
|
Венеция – Верона
|- : -
|27.01
|22:45
|
Дженоа – Монца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|16
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|13
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|12
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|16
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|9
|1
|3
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