Экс-тренер «Спартака» будет работать в «Чезене»

Джорджо д'Урбано, работавший в «Спартаке» при Массимо Каррере, будет вновь работать в серии В. После «Бари» и «Палермо» 66-летний тренер по физподготовке оказался в «Чезене», с которой подписал двухлетний контракт.

Команду, поднявшуюся из серии С, возглавил Микеле Миньяни, с которым д'Урбано трудился в двух предыдущих клубах.