Экс-тренер сборной Италии признался, что вынужден выращивать оливки из-за отсутствия работы

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли рассказал, чем сейчас занимается.

— У меня никогда не было и нет агента, который бы представлял мои интересы, — цитирует Пранделли ParmaLive. — Мне всегда нравилось все делать в одиночку. Сегодня мир футбола сильно изменился, и если ты не на витрине и не рекламируешь себя, никто на тебя не обратит внимания.

В декабре прошлого года я устроился в «Дженоа», но это была настоящая удача. Когда я отдыхал в Катаре, я познакомился с миланским адвокатом, который спросил меня, почему я не работаю. Он очень высоко отозвался о моих тренерских качествах и обратился к владельцу «Дженоа» Энрико Прециози, с которым дружит. Тот назначил мне встречу в Генуе, и мы договорились.

Сейчас я выращиваю оливки на своей ферме, которую я приобрел неподалеку от Флоренции. Я очень много времени провожу на полях на тракторе. Я родился в крестьянской семье и мне нравится сельская тишина и запах свежескошенной травы. Можно сказать, сейчас я отдыхаю от шумных стадионов.

62-летний Пранделли возглавлял сборную Италии с 2010 по 2014 годы и привел команду к финалу Евро-2012. Последним местом работы стал «Дженоа», который он тренировал в прошлом сезоне.