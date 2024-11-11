Экс-тренер «Милана» Джампаоло возглавил «Лечче»

«Лечче» объявил о назначении Марко Джампаоло на пост главного тренера команды.

Контракт с 57-летним специалистом рассчитан до лета 2025 года.

Последним местом работы Джампаоло была «Сампдория», которую он покинул в октябре 2022 года. Также итальянец тренировал «Торино», «Милан», «Эмполи», «Кремонезе», «Брешию», «Чезену», «Катанию», «Сиену» и «Кальяри».

После 12 туров «Лечче» с 9 очками занимает 18-е место в турнирной таблице серии А.