Франко Камоцци — о голе Миранчука: «Даже не удивлен его голом. Отличный дебют, браво!»

Экс-советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на дебютный гол полузащитника Алексея Миранчука за «Торино».

«Миранчук — отличный игрок. Он всегда оправдывает себя, если его последовательно подводить к играм и уверенно давать указания на игру. Если честно, я даже не удивлен тому, что Миранчук смог забить гол! Отличный дебют, браво, Алексей! Нужно продолжать работать в том же духе, тогда будет прогресс и отличный результат» — сказал Камоцци «СЭ».

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук открыл счет в матче 1-го тура чемпионата Италии против «Монцы» — 1:0. На 43-й минуте россиянин реализовал выход один на один.