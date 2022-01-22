Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о ситуации российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Дженоа» полностью развален. Там только что уволили Шевченко. Большой риск туда переходить. Нечего смотреть на нижнюю часть турнирной таблицы. Больше игровой практики? Алексей — фактически нападающий. Он зависим от того, как ему отдадут пас. Он и сам отдает хорошо, и зависим от этого. Я не знаю, что будет хорошего в переходе в команду из нижней части таблицы. Варианты будут летом, сейчас трансферное окно небольшое. До лета нужно проявить терпение и остаться в «Аталанте», — сказала Смородская «СЭ».

21 января сайт Calciomercato.com сообщил, что 26-летний россиянин с большей долей вероятности останется в команде, несмотря информацию о возможном уходе в «Дженоа».

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2024 года.