Экс-президент Федерации футбола Италии Абете возглавил серию А

Джанкарло Абете назначен на должность комиссионера серии А. Ранее он был президентом Федерации футбола Италии.

Ранее эту должность покинул Марио Чикала. Он занял пост после отставки Гаэтано Миччиче 3 декабря, но уже вскоре вынужден был уйти из-за появившейся информации о его связях с «Лацио».

69-летний Джанкарло Абете возглавлял Федерацию футбола Италии с 2007 по 2014 год. Он покинул свою должность после того, как сборная Италии не вышла из группы на ЧМ-2014.