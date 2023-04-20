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Сегодня, 20:36

Камоцци — о возвращении очков «Ювентусу»: «Меня в Италии больше ничего не удивляет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение высшего спортивного ведомства Италии пересмотреть решение о 15-очковм штрафе, наложенном на «Ювентус».

«Это же Италия. Меня здесь больше ничего не удивляет», — сказал Камоцци «СЭ».

Таким образом, «Ювентус» с 59-ю очками поднялся на третье место серии А.

Пересмотр решения также означает, что запреты для таких фигур, как Андреа Аньелли, Маурицио Арривабене, Федерико Керубини и нынешнего директора «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, отменены.

Футбол
ФК Ювентус
Франко Камоцци
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«Ювентусу» вернули 15 очков в таблице чемпионата Италии на время нового разбирательства по делу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 59
4
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
5
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
6
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
7
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 30 11 9 10 35-33 42
10
 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
11
 Торино 30 10 9 11 31-36 39
12
 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
15
 Салернитана 30 6 12 12 34-50 30
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 30 5 8 17 24-43 23
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 30 3 7 20 19-51 16
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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