Экс-нападающий «Шахтера» Лукарелли возглавит «Катанию»

Экс-нападающий «Шахтера» Кристиано Лукарелли возглавит «Катанию», сообщает Gazzetta dello Sport. Ранее 44-летний специалист уже тренировал сицилийцев в сезоне 2017/18.

— «Катания» навсегда в моем сердце, — приводит Gazzetta dello Sport слова Лукарелли. - В том сезоне мы уверенно двигались к серии В, но поражение в полуфинале плей-офф от «Сиены» до сих пор ранит мое сердце. Теперь у меня представилась возможность все исправить, чему я очень рад.

Лукарелли пришел вместо Андреа Камплоне, с которым «Катания» потерпела 3 поражения в 4 последних матчах. «Слоны» после 10 туров с 15 очками занимают 9-е место в серии С.