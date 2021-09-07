Экс-менеджер сборной России: «Лично мне кажется, что Кокорин останется в «Фиорентине» до января»

Экс-менеджер сборной России и «Фиорентины» Оресте Чинквини оценил перспективы нападающего Александра Кокорина в команде из Флоренции.

— В прессе появлялось много разной информации, но лично мне кажется, что Кокорин останется в «Фиорентине» до января. Для него очень важно усердно работать и выходить на поле в чемпионате Италии, — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

— Но Винченцо Итальяно не выпускает его. Почему?

— Сложно сказать, я не знаю всех тонкостей ситуации в «Фиорентине». У меня нет информации от самого Саши, поскольку я сейчас не хочу его беспокоить. Мне, откровенно говоря, эта ситуация не очень ясна.

— Может, дело в том, что его уровень не дотягивает до серии А?

— Я считаю Кокорина хорошим футболистом. Но я не знаю, какая у него сейчас мотивация и что происходит внутри клуба. Новый тренер Итальяно — очень важный для Италии молодой специалист, он отлично зарекомендовал себя в «Специи».

Отметим, что в двух стартовых матчах чемпионата Италии Кокорин не появился на поле. Винченцо Итальяно не выпустил нападающего даже на замену. Также стоит отметить, что во время перерыва на матчи сборных Александр отличился в товарищеском поединке против дубля «Фиорентины».