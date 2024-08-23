Экс-капитан «Барселоны» Роберто стал игроком итальянского «Комо»

Испанский полузащитник Серхи Роберто подписал контракт с «Комо», сообщает пресс-служба итальянской команды на официальном сайте.

Этим летом Роберто покинул «Барселону» в статусе свободного агента. За 14 лет в каталонском клубе хавбек стал обладателем Лиги чемпионов, семикратным чемпионом Испании и шестикратным победителем Кубка страны.

На старте сезона «Комо», возглавляемое Сеском Фабрегасом, проиграло «Ювентусу» со счетом 0:3. Во втором туре серии А команда сыграет в гостях с «Кальяри» 26 августа.