Экс-игрок «Зенита» отреагировал на нападение грабителей на его дом
21:12
Экс-полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио написал обращение в соцсетях после ограбления его дома.
— Если вы заходите в дом человека, чтобы ограбить его, вы — преступник. Если вы направляете пистолет на лицо женщины, вы — дурак. Если по итогам этой истории вы можете только грустно пошутить, вы — бедняга. Всем большое спасибо за поддержку! — написал Маркизио в Twitter.
Как сообщает Sky Italia, в дом футболиста в Турине накануне вечером ворвались четыре человека в масках, вооруженные пистолетом и отверткой. Они угрожали футболисту и его жене, потребовали отдать деньги, драгоценности и часы, а затем скрылись.
October 30, 2019
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