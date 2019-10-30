Экс-игрок «Зенита» отреагировал на нападение грабителей на его дом

Экс-полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио написал обращение в соцсетях после ограбления его дома.

— Если вы заходите в дом человека, чтобы ограбить его, вы — преступник. Если вы направляете пистолет на лицо женщины, вы — дурак. Если по итогам этой истории вы можете только грустно пошутить, вы — бедняга. Всем большое спасибо за поддержку! — написал Маркизио в Twitter.

Как сообщает Sky Italia, в дом футболиста в Турине накануне вечером ворвались четыре человека в масках, вооруженные пистолетом и отверткой. Они угрожали футболисту и его жене, потребовали отдать деньги, драгоценности и часы, а затем скрылись.