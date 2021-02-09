Экс-игрок сборной Италии Тони оценил дебют Кокорина в «Фиорентине»

Экс-форвард «Фиорентины» и сборной Италии Лука Тони прокомментировал дебютную игру российского нападающего «фиалок» Александра Кокорина.

«Он может отлично играть, но в «Фиорентине» выступает только на позиции центрального нападающего. Мне кажется, лучше, когда форвард более функционален. Качественные игроки нарушают атмосферу в раздевалке, если им не дают играть. Должны быть очень хорошие отношения с тренером, клубом и игроками. Кокорин должен играть с кем-то вроде Куаме», — цитирует Тони Vilonanews.

Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Пока он провел одну игру в серии А, выйдя на замену.