Экс-игрок сборной Италии Матри объявил о завершении карьеры

Форвард Алессандро Матри объявил об окончании игровой карьеры.

Этот сезон он провел, выступая за «Брешию». Также 35-летний итальянец выступал за «Милан», «Кальяри», «Ювентус», «Фиорентину» и «Сассуоло».

— Могу сказать, что я воплотил свои мечты в реальность, — приводит слова Матри Sky Sport Italia. - Когда я только начинал, я не думал, что у меня будет такая карьера и я выиграю три чемпионства.

Я не могу пожаловаться на то, как все прошло, но сейчас я в конце пути. Я пришел к этому решению после того, как провел последние шесть месяцев в «Брешии».