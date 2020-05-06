Экс-игрок сборной Италии Матри объявил о завершении карьеры
Форвард Алессандро Матри объявил об окончании игровой карьеры.
Этот сезон он провел, выступая за «Брешию». Также 35-летний итальянец выступал за «Милан», «Кальяри», «Ювентус», «Фиорентину» и «Сассуоло».
— Могу сказать, что я воплотил свои мечты в реальность, — приводит слова Матри Sky Sport Italia. - Когда я только начинал, я не думал, что у меня будет такая карьера и я выиграю три чемпионства.
Я не могу пожаловаться на то, как все прошло, но сейчас я в конце пути. Я пришел к этому решению после того, как провел последние шесть месяцев в «Брешии».
Я потерял некоторые стимулы и не чувствовал себя хорошо на поле. Мне больше не хотелось играть в футбол, и это не является частью моего характера. Я предпочел не дурачить себя. Я буду скучать по своей жизни в качестве футболиста, но только большое предложение может вернуть меня к жизни.