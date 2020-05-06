Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Экс-игрок сборной Италии Матри объявил о завершении карьеры

18:20
Алессандро Матри. Фото Instagram
Алессандро Матри. Фото Instagram
Теги:

Форвард Алессандро Матри объявил об окончании игровой карьеры.

Этот сезон он провел, выступая за «Брешию». Также 35-летний итальянец выступал за «Милан», «Кальяри», «Ювентус», «Фиорентину» и «Сассуоло».

— Могу сказать, что я воплотил свои мечты в реальность, — приводит слова Матри Sky Sport Italia. - Когда я только начинал, я не думал, что у меня будет такая карьера и я выиграю три чемпионства.

Я не могу пожаловаться на то, как все прошло, но сейчас я в конце пути. Я пришел к этому решению после того, как провел последние шесть месяцев в «Брешии».

Я потерял некоторые стимулы и не чувствовал себя хорошо на поле. Мне больше не хотелось играть в футбол, и это не является частью моего характера. Я предпочел не дурачить себя. Я буду скучать по своей жизни в качестве футболиста, но только большое предложение может вернуть меня к жизни.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир