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Экс-игрок сборной Италии Диаманти завершит карьеру по окончании сезона

Мария Гусева
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Полузащитник «Вестерн Юнайтед» Алессандро Диаманти сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона-2022/2023.

«Я счастливый человек. Я всегда старался играть для болельщиков. Я всегда следовал истинным ценностям футбола, — цитирует пресс-служба клуба Диаманти. — Я не обладатель 100 трофеев, но я был игроком, который чувствовал себя любимым болельщиками, которые поддерживали меня более 20 лет. Любовь, которую вы, фанаты, всегда дарили мне, была и остается моей величайшей победой».

Диаманти выступает за «Вестерн Юнайтед» с 2019 года. В сезоне -2022/23 полузащитник провел за команду 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Диаманти дебютировал за сборную Италии в 2010 году. Всего 39-летний футболист провел за национальную команду 17 матчей и забил 1 гол.

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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 25 3 3 67-21 78
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
5
 Милан 31 16 8 7 51-37 56
6
 Интер 31 17 3 11 51-34 54
7
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Удинезе 31 10 12 9 42-39 42
11
 Фиорентина 31 11 9 11 37-36 42
12
 Монца 31 11 8 12 38-43 41
13
 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
14
 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
15
 Эмполи 31 7 11 13 25-40 32
16
 Лечче 31 6 10 15 26-38 28
17
 Специя 31 5 12 14 26-49 27
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 Верона 31 6 8 17 26-44 26
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