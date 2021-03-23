Экс-игрок сборной Италии Байяно назвал смелым поступок Пранделли уйти из «Фиорентины»

Бывший футболист сборной Италии, тренер Франческо Байяно с уважением отозвался о своем коллеге Чезаре Пранделли. Итальянский специалист 23 марта объявил об уходе с поста главного тренера «Фиорентины».

«Я этого не ожидал, — цитирует Football Italia Байяно. — Думаю, никто не ожидал. Отставка Пранделли стала для нас огромным сюрпризом для всех нас. Когда он ушел из «Ромы», у него были серьезные проблемы в семье. Это не имело отношения к футболу. В этой стране никто не увольняется. Но у него хватило смелости сделать это, и он должен гордиться этим».

Пранделли возглавлял «Фиорентину» с ноября 2020 года. После 28 туров флорентийцы занимают 14-е место в таблице. Цвета команды защищает россиянин Александр Кокорин.