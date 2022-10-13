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Экс-игрок «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти возглавил «Верону»

Виктория Кравченко
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Сальваторе Бокетти.
Фото Global Look Press

Бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти стал новым главным тренером «Вероны», информирует официальный сайт итальянского клуба.

Ранее с поста главного тренера «Вероны» был уволен Габриэле Чоффи.

Боккетти провел за «Спартак» 115 матчей и становился с клубом чемпионом России сезона-2016/17.

«Верона» после 9 туров набрала 5 очков и находится в зоне вылета (18-е место). В следующем туре клуб дома сыграет с «Миланом» 16 октября.

Источник: https://www.hellasverona.it/en
Сальваторе Боккетти
ФК Верона
ФК Спартак (Москва)
2
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