Экс-игрок «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти возглавил «Верону»

Бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти стал новым главным тренером «Вероны», информирует официальный сайт итальянского клуба.

Ранее с поста главного тренера «Вероны» был уволен Габриэле Чоффи.

Боккетти провел за «Спартак» 115 матчей и становился с клубом чемпионом России сезона-2016/17.

«Верона» после 9 туров набрала 5 очков и находится в зоне вылета (18-е место). В следующем туре клуб дома сыграет с «Миланом» 16 октября.