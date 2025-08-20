Экс-игрок «Рубина» Абильдгор перешел в «Сампдорию»

Полузащитник Оливер Абильдгор подписал контракт с «Сампдорией», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним датчанином рассчитано до лета 2027 года.

С 2020 по 2023 год полузащитник выступал за «Рубин», трижды уходя в аренду. Всего на его счету 62 матча за казанский клуб, в которых он забил гол и сделал 5 результативных передач.

В сезоне-2024/25 Абильдгор был арендован «Пизой» у «Комо». На его счету 26 матчей и 2 результативные передачи.