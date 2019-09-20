Экс-игрок «Реала» Кассано рассказал, что фанатеет от «Барсы» и Месси

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано считает, что чемпионом страны в этом сезоне станет «Интер». В Лиге чемпионов форвард рассчитыывает на победу «Барселоны». При этом сам форвард ранее защищал цвета принципиального соперника каталонцев «Реала».

— «Интер» выиграет скудетто, — цитирует Corriere della Sera Кассано. — «Фиорентина» моего друга Монтеллы будет главным сюрпризом. Они одна из немногих команд, которые знают, как играть и получать от этого удовольствие.

У Балотелли есть все, чтобы провести хороший сезон и забить несколько голов. Он хороший футболист, как и другие в сборной.

«Интер» пройдет далеко в Лиге чемпионов, у них состав сильнее, чем у «Боруссии». У «Наполи» и «Юве» не будет проблем. У «Аталанты» тоже хорошие шансы.

Надеюсь, Лигу чемпионов выиграет «Барселона». Я фанатею от Месси, моего второго сына зовут Лионель не просто так. Он лучший игрок в истории. Как Федерер в теннисе. Есть Роджер и есть остальные.