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Сегодня, 18:50

Экс-игрок «Милана» Робиньо получил девять лет тюрьмы в Италии за групповое изнасилование

Иван Шитик
Корреспондент
Робиньо.
Фото Reuters

Нападающий Робиньо, который ранее выступал за «Реал», «Манчестер Сити» и «Милан», получил девять лет тюрьмы в Италии, сообщает O Globo.

Срок заключения футболисту назначили еще в 2017 году, однако его адвокаты пытались оспорить данное решение суда. В последней инстанции защитникам Робиньо не удалось добиться желаемого и приговор был утвержден.

Робиньо наказали за групповое изнасилование, совершенное в 2013 году. Футболист и еще несколько человек изнасиловали албанскую девушку в Италии.

Сейчас футболист проживает в Бразилии. И страна не практикует выдачу преступников другим государствам.

Итальянский суд будет добиваться, чтобы спортсмен отбыл тюремный срок в Южной Америке.

Последним клубом Робиньо был Сантос, который он покинул в 2020 году.

Робсон де Соуза (Робиньо)
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